Генпрокурор Венесуэлы рассказал о расследовании покушения на Мадуро

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал о том, как идёт расследование покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«По покушению расследование ведётся постоянно. Подсудимых — 38 человек, 31 из них задержан, семерым содержание под стражей заменено на более мягкие меры из-за не самого серьезного участия», — цитирует РИА Новости Сааба.

По его словам, в настоящее время предъявлены 18 обвинений.

«15 человек остаются с ордерами на задержание, некоторые из них вне страны, и мы надеемся, что Колумбия и США выдадут этих людей», — сообщил генпрокурор.

Он также рассказал о расследовании попытки государственного переворота, Сааб сообщил, что расследование ведется в отношении 34 человек, из них 17 – задержаны.

В августе 2018 года на Мадуро было совершено покушение.