Небензя прокомментировал обвинения в адрес Ирана в атаке на танкеры

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российскую сторону не убеждают «доказательства» виновности Ирана в атаке на танкеры в Оманском заливе.

По его словам, российская сторона видит, что происходит искусственное нагнетание ситуации в Персидском заливе.

«Предоставляемые доказательства в виновности Ирана нас не убеждают. Вообще, создаётся впечатление, что формируется казус белли (формальный повод для объявления войны. — RT)», — цитирует Небензю РИА Новости.

Он добавил, что заявления о связях Тегерана с «Аль-Каидой»* и подрывах танкеров, «в чём Иран заинтересован меньше всего, всё больше напоминают март 2003 года, когда фабриковались аргументы в пользу начала вторжения в Ирак».

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы, впоследствии на судах возник пожар.

Вашингтон, в том числе президент США Дональд Трамп, возложил вину за произошедшее на Иран.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.