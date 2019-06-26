Кисляк заявил о попытке США влиять на вопрос участия России в ПАСЕ
- Reuters
По его словам, свойством американской стороны является попытка «присутствовать везде, даже где их ни в смысловом плане, ни в юридическом нет».
«Я был бы удивлен, если бы американцы не пытались навязывать свои подходы, в том числе по передвижению российских депутатов по Европе, своим союзникам», — цитирует Кисляка РИА Новости.
Также он сообщил, что Вашингтон пытается влиять «практически на всех своих союзников, которых немало» в ассамблее.
При этом Кисляк добавил, что российская сторона будет руководствоваться международным правом, согласно которому она находится в международной организации, полноправным членом которой является.
Ранее итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.