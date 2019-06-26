Кисляк заявил о попытке США влиять на вопрос участия России в ПАСЕ

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Замглавы российской делегации в ПАСЕ, бывший посол в США Сергей Кисляк в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что США пытаются влиять на все мировые вопросы, в том числе на ситуацию относительно участия России в работе ассамблеи.
Кисляк заявил о попытке США влиять на вопрос участия России в ПАСЕ
  • Reuters

По его словам, свойством американской стороны является попытка «присутствовать везде, даже где их ни в смысловом плане, ни в юридическом нет».

«Я был бы удивлен, если бы американцы не пытались навязывать свои подходы, в том числе по передвижению российских депутатов по Европе, своим союзникам»,  — цитирует Кисляка РИА Новости.

Также он сообщил, что Вашингтон пытается влиять «практически на всех своих союзников, которых немало» в ассамблее.

При этом Кисляк добавил, что российская сторона будет руководствоваться международным правом, согласно которому она находится в международной организации, полноправным членом которой является.

Ранее итальянский делегат Альвизе Маньеро в беседе с ФАН рассказал, почему голосовал за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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