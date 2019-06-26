США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

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Американское посольство в Москве направило в МИД России ноту протеста по поводу обращения в СИЗО с арестованным гражданином США Полом Уиланом. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.
США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
  • РИА Новости

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, Вашингтон просит расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту американца. 

Ранее дипломаты потребовали прекратить «играть в игры».

О задержании Уилана в Москве стало известно в конце 2018 года. По заявлению ФСБ, его схватили во время шпионской акции.

В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.

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