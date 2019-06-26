США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
- РИА Новости
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, Вашингтон просит расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту американца.
Ранее дипломаты потребовали прекратить «играть в игры».
О задержании Уилана в Москве стало известно в конце 2018 года. По заявлению ФСБ, его схватили во время шпионской акции.
В мае срок ареста гражданина США был продлён до 29 августа.