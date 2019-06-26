Лавров заявил об отсутствии повестки дня встречи Путина и Трампа
- Reuters
«Насчёт встречи президентов России и США: какой-либо повестки дня согласованной не существует», — сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.
По его словам, российская сторона слышала о темах, о которых упоминают представители Белого дома и Госдепартамента в своих высказываниях.
«Но это темы, очевидные для всех, и, наверное, президенты сами определят, что для них является приоритетом, и обсудят всё напрямую. Это всегда полезно», — указал Лавров.
Он отметил, что по итогам встречи Путина и Трампа «будет больше информации» для журналистов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность отдельной встречи Путина и Трампа на саммите G20, который пройдёт 28—29 июня в Осаке.