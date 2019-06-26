В Совфеде оценили план США выделить Украине $4 млн на склады для боеприпасов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение США и Украины подписать меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения, согласно которому Вашингтон выделит Киеву $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.

«Не вызывает удивления озабоченность Соединённых Штатов хранением боеприпасов на территории Украины. Тем более на сегодняшний день эти боеприпасы направлены не на защиту государства, а на войну с частью его населения. Эта американская благотворительность с очень нехорошим привкусом призвана заставить власть Украины вступать в конфликт с собственным народом. Вся помощь, оказываемая со стороны США, направлена именно на это», — заявил сенатор.

По словам Цекова, если Соединённые Штаты действительно озабочены происходящим на Украине, они должны прекратить любую военную помощь.

«Тем не менее они заявляют, что предоставляемое Украине оружие носит оборонительный, а не наступательный характер. Что же касается этих $4 млн, сумма несущественная. Но по киевским меркам получается прилично. Тем не менее эти деньги, как характерно для Украины, могут быть разворованы или пущены на совершенно другие цели», — сказал он.

Ранее США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения.

Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.