Эксперт оценил планы США выделить Украине $4 млн на создание складов боеприпасов
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«США озабочены не столько складированием боеприпасов, сколько вообще боеготовностью Украины и той ролью, которую Киев может играть в сдерживании Москвы. Чтобы новая украинская администрация продолжала старую риторику, необходимо поддерживать высокий тонус противостояния. В том числе в информационном поле и в плане военного строительства на Украине», — сказал он.
Брутер также отметил, что Вашингтон будет стараться делать всё возможное, чтобы украинское руководство придерживалось старой линии поведения.
«США продолжат это делать, даже несмотря на то, что в новой киевской власти есть и будут люди, которые против излишне агрессивного вектора во внешней политике по отношению к России», — заключил эксперт.
Ранее США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения.
Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.