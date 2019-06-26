Эксперт оценил планы США выделить Украине $4 млн на создание складов боеприпасов

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение США и Украины подписать меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения, согласно которому Вашингтон выделит Киеву $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.
Эксперт оценил планы США выделить Украине $4 млн на создание складов боеприпасов
  • © Reuters

«США озабочены не столько складированием боеприпасов, сколько вообще боеготовностью Украины и той ролью, которую Киев может играть в сдерживании Москвы. Чтобы новая украинская администрация продолжала старую риторику, необходимо поддерживать высокий тонус противостояния. В том числе в информационном поле и в плане военного строительства на Украине», — сказал он.

Брутер также отметил, что Вашингтон будет стараться делать всё возможное, чтобы украинское руководство придерживалось старой линии поведения.

«США продолжат это делать, даже несмотря на то, что в новой киевской власти есть и будут люди, которые против излишне агрессивного вектора во внешней политике по отношению к России», — заключил эксперт.

Ранее США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения. 

Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.

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