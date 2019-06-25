В ЦПВС заявили об однобоком освещении событий в Идлибе рядом стран
Об этом он сказал, выступая по видеосвязи в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передаёт РИА Новости.
«Мы постоянно отмечаем однобокость освещения событий в идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряжённости, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции», — заявил Бакин.
Он также категорически отверг все заявления о якобы неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании ООН сообщил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.