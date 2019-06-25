FT: британская королевская семья получила в 2018 году рекордный доход
- Reuters
Как пишет издание, решающее влияние на окончательные результаты оказал рост стоимости инфраструктурной и энергетической составляющих королевского портфеля, которая увеличилась на 14% (до £1,6 млрд).
Отмечается, что британской короне принадлежат значительные участки морского дна на шельфе Уэльса, Англии, а также Северной Ирландии, которые она сдаёт в аренду энергетическим группам для установки ветряных турбин.
Согласно законодательству, все доходы от управления королевской недвижимостью поступают в казну государства, после чего британский монарх спустя два года получает свою долю в размере 15%.