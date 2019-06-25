FT: британская королевская семья получила в 2018 году рекордный доход

Британская королевская семья в 2018 году получила рекордный доход в размере £343,5 млн, сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании Crown Estate, распоряжающейся королевской недвижимостью.

Как пишет издание, решающее влияние на окончательные результаты оказал рост стоимости инфраструктурной и энергетической составляющих королевского портфеля, которая увеличилась на 14% (до £1,6 млрд).

Отмечается, что британской короне принадлежат значительные участки морского дна на шельфе Уэльса, Англии, а также Северной Ирландии, которые она сдаёт в аренду энергетическим группам для установки ветряных турбин.

Согласно законодательству, все доходы от управления королевской недвижимостью поступают в казну государства, после чего британский монарх спустя два года получает свою долю в размере 15%.