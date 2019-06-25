Лавров и Маас поучаствуют в «Петербургском диалоге» в ФРГ

Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поучаствуют в ежегодном заседании форума общественности «Петербургский диалог», который пройдёт 18—20 июля в немецком Петерсберге.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова госминистра по вопросам международной культурной политики в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг.

«Оба главы МИД встретились в этом году уже три раза и в ближайшие недели снова встретятся — на ежегодной встрече «Петербургского диалога» в Петерсберге под Бонном», — заявила она.

Ранее Маас приветствовал принятую ПАСЕ резолюцию, позволяющую России вернуться в организацию.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что «Россия принадлежит Совету Европы со всеми правами и обязанностями».