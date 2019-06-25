Лавров и Маас поучаствуют в «Петербургском диалоге» в ФРГ
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова госминистра по вопросам международной культурной политики в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг.
«Оба главы МИД встретились в этом году уже три раза и в ближайшие недели снова встретятся — на ежегодной встрече «Петербургского диалога» в Петерсберге под Бонном», — заявила она.
Ранее Маас приветствовал принятую ПАСЕ резолюцию, позволяющую России вернуться в организацию.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что «Россия принадлежит Совету Европы со всеми правами и обязанностями».