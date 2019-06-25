Глава МИД Египта прокомментировал ситуацию в Персидском заливе

Короткая ссылка
Глава МИД Египта Самих Шукри в разговоре с RT прокомментировал ситуацию в Персидском заливе.
Глава МИД Египта прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
  • ©pixabay.com

«Напряжённость в заливе для нас является очень тревожным моментом, это может взорвать весь регион», — заявил он в рамках программы «Одним словом».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна. Он выразил надежду, что направление дополнительных сил и средств США в регион Персидского залива не приведёт к возникновению искры, от которой разгорится пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить