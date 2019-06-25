Глава МИД Египта прокомментировал ситуацию в Персидском заливе

Глава МИД Египта Самих Шукри в разговоре с RT прокомментировал ситуацию в Персидском заливе.

«Напряжённость в заливе для нас является очень тревожным моментом, это может взорвать весь регион», — заявил он в рамках программы «Одним словом».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна. Он выразил надежду, что направление дополнительных сил и средств США в регион Персидского залива не приведёт к возникновению искры, от которой разгорится пожар.