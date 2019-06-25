В Госдуме оценили ситуацию с ПАСЕ

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News оценил решение Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
В Госдуме оценили ситуацию с ПАСЕ
  • РИА Новости

Как отметил Чепа, голосование прошло не единогласно.

«Однако с каждым разом всё больше депутатов в Европарламенте поддерживают идею того, что только диалог может приводить к каким-то консенсусам. И мы видим, что здравый смысл торжествует», — сказал он.

Вместе с тем, добавил Чепа, есть и противники этого процесса. В качестве примера он привёл украинскую делегацию.

Со своей стороны, независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что украинский подход по выстраиванию антироссийской политики не сработал.

«Самое главное здесь заключается в том, что единого антироссийского фронта в Европе нет. Россия не находится в политической изоляции на старом континенте, что отлично поняли и на Украине», — считает эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.

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