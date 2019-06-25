В Совфеде оценили важность возвращения России в ПАСЕ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

«Конечно, данный момент очень положительный. В частности, это своеобразная отмена политических санкций. Именно первые санкционные меры, которые были введены в отношении России, — лишили её полномочий в Совете Европы. Так что это серьёзный шаг к снятию политических санкций против нашей страны. Для нас это важно, потому что появляется общая площадка для дискуссий. До этого в рамках Совета Европы важные дискуссии, касающиеся России, Крыма, Украины, велись в одностороннем порядке. Конечно, это не вписывалось ни в какие понятия демократии, о которой так много говорят в Европе», — заявил сенатор.

Цеков отметил, что теперь Россия сможет участвовать в формировании различных органов и структур, которыми занимается ПАСЕ.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия.

За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

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