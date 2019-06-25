Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

«Данное решение открывает определённые перспективы. По крайней мере, это площадка, где можно обмениваться мнениями. Происходящее сейчас — шаг в правильном направлении. Но пока трудно сказать, насколько всё будет успешно. Во-первых, даже по голосованию, мы видим, что есть очень разные мнения. Во-вторых, поведение украинской делегации говорит о том, что она не отказывается от мыслей и дальше провоцировать конфликты», — сказал Брутер.

По его словам, если удастся преодолеть все сложности и сессия будет конструктивной, «это станет определённым продвижением вперёд».

«Что же касается поведения украинской делегации, никого не интересует, что они будут делать, если приедет российская. Но есть надежда, что после проведения парламентских выборов представители Украины будут более конструктивными», — считает эксперт.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия.

За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Подробнее — в материале RT.