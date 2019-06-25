Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы пригласить российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ
  • Reuters

«Данное решение открывает определённые перспективы. По крайней мере, это площадка, где можно обмениваться мнениями. Происходящее сейчас — шаг в правильном направлении. Но пока трудно сказать, насколько всё будет успешно. Во-первых, даже по голосованию, мы видим, что есть очень разные мнения. Во-вторых, поведение украинской делегации говорит о том, что она не отказывается от мыслей и дальше провоцировать конфликты», — сказал Брутер.

По его словам, если удастся преодолеть все сложности и сессия будет конструктивной, «это станет определённым продвижением вперёд».

«Что же касается поведения украинской делегации, никого не интересует, что они будут делать, если приедет российская. Но есть надежда, что после проведения парламентских выборов представители Украины будут более конструктивными», — считает эксперт.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия.

За соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить