В Совбезе России назвали темы переговоров Патрушева и Болтона

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Иерусалиме обсудили ситуацию в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями.
В Совбезе России назвали темы переговоров Патрушева и Болтона
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Совбеза Евгения Аношина.

«Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он по итогам встречи.

Также Аношин отметил, что по инициативе США была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, в ходе которой была «вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране».

Кроме того, Патрушев и Болтон обсудили ряд вопросов региональной безопасности.

Переговоры продлились полтора часа.

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