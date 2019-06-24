В Совбезе России назвали темы переговоров Патрушева и Болтона

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи в Иерусалиме обсудили ситуацию в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Совбеза Евгения Аношина.

«Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он по итогам встречи.

Также Аношин отметил, что по инициативе США была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, в ходе которой была «вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране».

Кроме того, Патрушев и Болтон обсудили ряд вопросов региональной безопасности.

Переговоры продлились полтора часа.