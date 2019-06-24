В Совбезе России назвали темы переговоров Патрушева и Болтона
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Совбеза Евгения Аношина.
«Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — сказал он по итогам встречи.
Также Аношин отметил, что по инициативе США была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, в ходе которой была «вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране».
Кроме того, Патрушев и Болтон обсудили ряд вопросов региональной безопасности.
Переговоры продлились полтора часа.