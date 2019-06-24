Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона завершились в Иерусалиме.
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, встреча была закрытой от СМИ.
Отмечается, что перед встречей Болтон и Патрушев только разрешили журналистам сделать несколько фотографий.
Переговоры продлились полтора часа.
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