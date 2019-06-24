Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

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Переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона завершились в Иерусалиме.
Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, встреча была закрытой от СМИ.

Отмечается, что перед встречей Болтон и Патрушев только разрешили журналистам сделать несколько фотографий.

Переговоры продлились полтора часа.

Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.

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