Эксперт прокомментировал заявление Рябкова об отношениях США и Ирана

Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США сознательно обостряют ситуацию с Ираном с помощью угроз новых санкций.

По словам Вавилова, Вашингтон проводит привычную политику, пытаясь таким образом показать своё влияние.

Как считает эксперт, в настоящее время американский президент Дональд Трамп вступил в предвыборную борьбу, поэтому Соединённым Штатам невыгоден серьёзный конфликт.

«Один из примеров тому — то, что сначала Трамп послушал своих советников и дал указание нанести удар по ядерным объектам Ирана, а потом передумал. Почему? Потому что это слишком накладно для его политической карьеры», — пояснил Вавилов.

Ранее Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.