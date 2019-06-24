Эксперт прокомментировал заявление Рябкова об отношениях США и Ирана

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Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций МГИМО Александр Вавилов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США сознательно обостряют ситуацию с Ираном с помощью угроз новых санкций.
Эксперт прокомментировал заявление Рябкова об отношениях США и Ирана
  • РИА Новости

По словам Вавилова, Вашингтон проводит привычную политику, пытаясь таким образом показать своё влияние.

Как считает эксперт, в настоящее время американский президент Дональд Трамп вступил в предвыборную борьбу, поэтому Соединённым Штатам невыгоден серьёзный конфликт.

«Один из примеров тому — то, что сначала Трамп послушал своих советников и дал указание нанести удар по ядерным объектам Ирана, а потом передумал. Почему? Потому что это слишком накладно для его политической карьеры», — пояснил Вавилов.

Ранее Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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