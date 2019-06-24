Эксперт прокомментировал заявление Рябкова об отношениях США и Ирана
- РИА Новости
По словам Вавилова, Вашингтон проводит привычную политику, пытаясь таким образом показать своё влияние.
Как считает эксперт, в настоящее время американский президент Дональд Трамп вступил в предвыборную борьбу, поэтому Соединённым Штатам невыгоден серьёзный конфликт.
«Один из примеров тому — то, что сначала Трамп послушал своих советников и дал указание нанести удар по ядерным объектам Ирана, а потом передумал. Почему? Потому что это слишком накладно для его политической карьеры», — пояснил Вавилов.
Ранее Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.