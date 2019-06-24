Медведев и премьер Франции обсудили дело Baring Vostok

Французский премьер-министр Эдуар Филипп в ходе встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым выразил обеспокоенность в связи с арестом гражданина Франции по делу инвестиционного фонда Baring Vostok.

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил Медведев.

«Отдельные элементы того, что в настоящий момент происходит, господин премьер-министр тоже мне сообщил с определённой обеспокоенностью, я это тоже услышал, но естественно, что решение в конечном счёте будет принято в рамках действующего российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства судом», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Сотрудников Baring Vostok, в том числе Калви и ещё пятерых фигурантов, подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

По данным агентства, в том числе был арестован гражданин Франции Филипп Дельпаль.