Медведев и премьер Франции обсудили дело Baring Vostok
- РИА Новости
Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров сообщил Медведев.
«Отдельные элементы того, что в настоящий момент происходит, господин премьер-министр тоже мне сообщил с определённой обеспокоенностью, я это тоже услышал, но естественно, что решение в конечном счёте будет принято в рамках действующего российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства судом», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Сотрудников Baring Vostok, в том числе Калви и ещё пятерых фигурантов, подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
По данным агентства, в том числе был арестован гражданин Франции Филипп Дельпаль.