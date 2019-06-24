Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.
Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор
  • Reuters

«Патрушев и Нетаньяху обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина.

Позднее у Патрушева запланирована отдельная беседа с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Также Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить