Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.

«Патрушев и Нетаньяху обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина.

Позднее у Патрушева запланирована отдельная беседа с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Также Патрушев во время визита в Израиль заявил, что обе страны выступают единым фронтом в борьбе с героизацией нацизма и попытками переписать историю Второй мировой войны.