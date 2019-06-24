Путин и Абэ планируют провести встречу на G20

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Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Абэ Синдзо планируют провести встречу в рамках саммита G20. Также возможно подписание ряда документов.
Путин и Абэ планируют провести встречу на G20
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Действительно, планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже», — сказал он журналистам.

Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.

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