Путин и Абэ планируют провести встречу на G20

Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Абэ Синдзо планируют провести встречу в рамках саммита G20. Также возможно подписание ряда документов.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не буду никаких деталей предстоящих российско-японских переговоров выдавать. Считаю это преждевременным, потому что работа по подготовке продолжается. Действительно, планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов. Каких, вы узнаете позже», — сказал он журналистам.

Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.