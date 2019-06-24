На Курилах проснулся вулкан Райкоке после почти столетнего перерыва

На Курильских островах произошло извержение вулкана Райкоке после почти столетнего затишья.

«Извержение вулкана Райкоке началось в субботу в 05:05 (21:05 пятницы мск) и продолжалось более 12 часов. Пепел поднялся на высоту от 10 до 13 километров, но уже в воскресенье высота выброса снизилась до 4,5 километра», — приводит РИА Новости слова старшего научного сотрудника лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марины Чибисовой.

Она отметила, что специалисты насчитали всего девять вулканических взрывов.

В настоящее время на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла.

Отмечается, что извержение вулкана Райкоке не сказалось на работе аэропорта Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря.