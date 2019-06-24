На Курилах проснулся вулкан Райкоке после почти столетнего перерыва

Короткая ссылка
На Курильских островах произошло извержение вулкана Райкоке после почти столетнего затишья.
На Курилах проснулся вулкан Райкоке после почти столетнего перерыва
  • ©pixabay.com

«Извержение вулкана Райкоке началось в субботу в 05:05 (21:05 пятницы мск) и продолжалось более 12 часов. Пепел поднялся на высоту от 10 до 13 километров, но уже в воскресенье высота выброса снизилась до 4,5 километра», — приводит РИА Новости слова старшего научного сотрудника лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марины Чибисовой.

Она отметила, что специалисты насчитали всего девять вулканических взрывов.

В настоящее время на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла.

Отмечается, что извержение вулкана Райкоке не сказалось на работе аэропорта Южно-Сахалинска.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить