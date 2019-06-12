Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря.

«Это событие на вулкане произошло в среду утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 10 км к северу от вулкана», — приводит Интерфакс сообщение Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

В апреле Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км.