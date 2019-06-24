В Сирии оценили нанесённый сельскому хозяйству ущерб за пять лет

Министр сельского хозяйства САР Ахмад Аль-Кадери рассказал, какой ущерб был нанесён данной отрасли Сирии за прошедшие пять лет.

«Сельскохозяйственная отрасль — одна из наиболее пострадавших от кризиса. Сумма ущерба достигла $16 млрд за период с 2011 по 2016 год без учёта потерь государственных проектов и производства для внешней торговли», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил глава ведомства, такие объёмы потерь в первую очередь связаны с экономическими санкциями и односторонними мерами, принятыми в отношении Сирии.

Также он добавил, что наиболее важные сектора сельскохозяйственной отрасли, включая производственные и научно-исследовательские объекты, были уничтожены и разграблены террористами в ходе войны.

Ранее Минфин США расширил санкции против Сирии.

В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война с Сирией теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.