В Сирии оценили нанесённый сельскому хозяйству ущерб за пять лет

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Министр сельского хозяйства САР Ахмад Аль-Кадери рассказал, какой ущерб был нанесён данной отрасли Сирии за прошедшие пять лет.
В Сирии оценили нанесённый сельскому хозяйству ущерб за пять лет
  • Reuters

«Сельскохозяйственная отрасль — одна из наиболее пострадавших от кризиса. Сумма ущерба достигла $16 млрд за период с 2011 по 2016 год без учёта потерь государственных проектов и производства для внешней торговли», — цитирует его РИА Новости.

Как уточнил глава ведомства, такие объёмы потерь в первую очередь связаны с экономическими санкциями и односторонними мерами, принятыми в отношении Сирии.

Также он добавил, что наиболее важные сектора сельскохозяйственной отрасли, включая производственные и научно-исследовательские объекты, были уничтожены и разграблены террористами в ходе войны.

Ранее Минфин США расширил санкции против Сирии.

В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война с Сирией теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады

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