Минфин США расширил санкции против Сирии

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Министерство финансов США расширило санкции в отношении Сирии.
Минфин США расширил санкции против Сирии
  • © Chip Somodevilla
  • Gettyimages.ru

Как следует из обновлённого санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина, в него были включены три физических лица и 13 юридических. 

В частности, ограничительные меры были введены против компании ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае. В перечень также попала телекомпания LANA TV, которая базируется в Бейруте.

В начале мая американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций против Сирии.

В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война с Сирией теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады

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