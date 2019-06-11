Минфин США расширил санкции против Сирии

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Сирии.

Как следует из обновлённого санкционного списка, опубликованного на сайте Минфина, в него были включены три физических лица и 13 юридических.

В частности, ограничительные меры были введены против компании ASM International Trading со штаб-квартирой в Дубае. В перечень также попала телекомпания LANA TV, которая базируется в Бейруте.

В начале мая американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций против Сирии.

В марте сирийский президент Башар Асад заявил, что война с Сирией теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.