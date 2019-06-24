Рябков обвинил США в обострении ситуации с Ираном с помощью санкций

Замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил американские власти в сознательном обострении ситуации с Ираном с помощью угроз новых санкций.

«То, что американцы грозят новыми санкциями, имею в виду, их введут, это отражение линии именно на обострение, осознанное, целенаправленное обострение всей ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.