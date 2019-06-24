Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по поводу Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры по поводу Ирана.

Об этом сообщает AFP.

«Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по поводу иранского кризиса», — пишет агентство.

#BREAKING Pompeo arrives in Saudi Arabia for Iran crisis talks pic.twitter.com/lWd7BhI8in — AFP news agency (@AFP) 24 июня 2019 г.

Ранее Помпео пообещал усиливать экономическое давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.