Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по поводу Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры по поводу Ирана.
Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по поводу Ирана
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Помпео прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по поводу иранского кризиса», — пишет агентство. 

Ранее Помпео пообещал усиливать экономическое давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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