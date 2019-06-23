Помпео пообещал усиливать экономическое давление на Иран

Дипломатическая изоляция и кампания по оказанию экономического давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«Когда иранский режим решит отказаться от насилия и встретить нашу дипломатию дипломатией, он знает, как с нами связаться. До тех пор наши дипломатическая изоляция и кампания экономического давления на режим будут усиливаться», — отметил Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что 24 июня американские власти введут против Ирана новые санкции.

Вместе с этим он добавил, что ждёт дня, когда можно будет снять ограничения с Ирана и данная страна станет успешным и процветающим государством.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.