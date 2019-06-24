Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США
Об этом сообщает NBC.
По словам Сестака, о своём решении он объявил несколько позже других претендентов на выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии из-за того, что его дочь боролась с раком и лишь недавно победила недуг.
Cестак станет 25-м демократом, который будет бороться за президентский пост в 2020 году.
Ранее американский сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет объявил об участии в президентских выборах в Соединённых Штатах.