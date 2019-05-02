Сенатор Майкл Беннет намерен участвовать в президентских выборах США

Американский сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет объявил об участии в президентских выборах в Соединённых Штатах.

Об этом сообщает CNN.

JUST IN: Sen. Michael Bennet becomes the 21st Democrat to announce a 2020 presidential run https://t.co/JhTXqyiiccpic.twitter.com/vIshPNUJnR — CNN (@CNN) 2 мая 2019 г.

«Мой план — участвовать в президентских выборах», — сказал он.

По словам Беннета, страна сталкивается с большими вызовами, один из которых — нехватка экономической мобильности.

Беннет станет 21-м демократом, который будет бороться за президентский пост в 2020 году.

25 апреля бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году.