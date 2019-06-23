В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну
- Reuters
«Письмо было отправлено президентом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается», — отметила она.
Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа.
Также американский президент рассказывал о получении послания от лидера КНДР и не исключал новой встречи с Ким Чен Ыном.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.