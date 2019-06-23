В Белом доме подтвердили отправку Трампом письма Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп отправил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление Сандерс, распространённое пулом Белого дома.

«Письмо было отправлено президентом Трампом, и обмен посланиями между двумя лидерами продолжается», — отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын получил письмо от Трампа.

Также американский президент рассказывал о получении послания от лидера КНДР и не исключал новой встречи с Ким Чен Ыном.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.