Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста

Полиция Нью-Йорка задержала по меньшей мере 70 человек, протестовавших у здания газеты The New York Times. Отмечается, что собравшиеся у офиса издания люди выражали недовольство освещением в СМИ климатических изменений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, участники акции протеста связаны с движением Extinction Rebellion, целью которого является борьба с изменением климата путем мирных протестов

В издании New York Times отметили, что редакция «полностью поддерживает право этой группы на выражением их точки зрения».

В апреле лондонская полиция задержала более 50 экологических активистов, устроивших акцию протеста в центре города.