Полиция Нью-Йорка задержала 70 участников акции протеста
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, участники акции протеста связаны с движением Extinction Rebellion, целью которого является борьба с изменением климата путем мирных протестов
В издании New York Times отметили, что редакция «полностью поддерживает право этой группы на выражением их точки зрения».
В апреле лондонская полиция задержала более 50 экологических активистов, устроивших акцию протеста в центре города.