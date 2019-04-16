Лондонская полиция задержала более 50 экологических активистов

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Сотрудники правоохранительных органов Лондона задержали 52 экологических активистов, устроивших акцию протеста в центре города.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На 00:01 (02:01 мск) 16 апреля, было произведено всего 52 задержания», — указывается в заявлении.

Отмечается, что основной причиной заключения под стражу является создание препятствий для движения транспорта на шоссе.

По данным полиции, задержанные являются членами организации Extinction Rebellion.

Как сообщает ТАСС, активисты данного движения ранее блокировали загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Сообщалось, что несколько сотен протестующих перекрыли движение автотранспорта на оживленном лондонском перекрестке.

Ранее сообщалось, что тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата.

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