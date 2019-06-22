МИД заявил о желании США сделать ядерные боезаряды средством шантажа

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Артём Кожин заявил, что США готовы сделать ядерные боезаряды малой мощности средством шантажа других стран.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Он прокомментировал высказывания американского генерала Пола Селвы о том, что планы по оснащению части американских баллистических ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности основаны на «мифической угрозе нанесения Россией ограниченного ядерного удара по территории США».

В комментарии указывается, что заявления официальных лиц США явно призваны оправдать расширение спектра ядерных вооружений в арсенале американского Министерства обороны для того, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру.

«В Вашингтоне, похоже, не прочь сделать боезаряды малой мощности средством шантажа тех стран, кто противится американскому диктату», — заявил Кожин.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что США в своих подходах к ядерному планированию возвращаются во времена 60-летней давности.