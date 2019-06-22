МИД России осудил подходы США к ядерному планированию

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин заявил, что США в своих подходах к ядерному планированию возвращаются во времена 60-летней давности.

«Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда «ограниченная ядерная война» между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу», — указано в комментарии Кожина, опубликованном на сайте МИД.

Также в МИД считают, что с этим могут быть связаны усиливающиеся признаки желания США отказаться от выполнения обязательств, указанных в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Кроме того, Кожин заявил, что отсутствие согласия Вашингтона принять совместное с Москвой заявление о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности говорит о намерениях США.

По его словам, проект соответствующего заявления России передала США в октябре 2018 года.

«Отсутствие согласия его принять весьма красноречиво говорит об американских намерениях», — заявили в МИД.

Ранее в российском Минобороны заявили о ведении США информационной войны против России.