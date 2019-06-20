В Минобороны заявили о ведении США информационной войны против России

В Министерстве обороны России заявили о полномасштабной информационной войне, которую Вашингтон ведёт против Москвы. С таким сообщением выступил замглавы оборонного ведомства Андрей Картаполов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Главной мишенью для Соединённых Штатов и их союзников, безусловно, остаётся Российская Федерация. Именно против нас развязана полномасштабная информационная война, которая сделала особенно очевидной растущую конфронтацию ценностных систем России и Запада», — сказал замминистра во время круглого стола о развитии информационно-коммуникационного сотрудничества на пространстве ОДКБ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мир начинает строить границы в информационном пространстве, и сравнила их со стеной на границе между США и Мексикой, за которую выступает американский лидер Дональд Трамп.