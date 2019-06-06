Захарова: мир начинает строить границы в информационном пространстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мир начинает строить границы в информационном пространстве, и сравнила их с предложенной американским президентом Дональдом Трампом стеной на границе между США и Мексикой.

«Мир начинает строить в информационном пространстве границы. Та самая стена, о которой говорил Дональд Трамп, что должна разделять США и Мексику, вот такая же стена и такие же стены начинают возводиться в информационном пространстве между странами, между языковыми пространствами, между народами в рамках одного языкового пространства», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она отметила, что эти процессы «набирают колоссальные обороты».

Ранее Захарова во время брифинга представила составленный ею «список требований» США к другим государствам.