Сирийские военные сбили беспилотник боевиков

Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Откуда был запущен беспилотник и был ли он оснащён боевым снарядом — не уточняется.

В мае сообщалось о попытке боевиков обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии.