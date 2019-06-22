Сирийские военные сбили беспилотник боевиков
Военнослужащие сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлёте к авиабазе в городе Хама.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Откуда был запущен беспилотник и был ли он оснащён боевым снарядом — не уточняется.
В мае сообщалось о попытке боевиков обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии.
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