В ЦПВС сообщили о попытке обстрела авиабазы Хмеймим боевиками

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в среду, 8 мая, боевики предприняли попытку обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии.
В ЦПВС сообщили о попытке обстрела авиабазы Хмеймим боевиками
  • РИА Новости

По его словам, всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов.

«Благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО», — сказал Купчишин.

По данным российских военных, обстрел вёлся с двух огневых позиций. 

«Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены», — добавил он.

6 мая стало известно, что боевики дважды за день обстреляли базу Хмеймим в Сирии. Как отмечалось, огонь вёлся с восточного направления из района населённого пункта Завия, находящегося в идлибской зоне деэскалации.

Позднее стало известно, что российские зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор-М1» сбили 27 реактивных снарядов 6 мая во время обстрела боевиками базы Хмеймим. 

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