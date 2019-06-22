Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов прилетел в США для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
Врио главы СБУ прибыл в США для подготовки встречи Зеленского и Трампа
  • Президент Украины Владимир Зеленский
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Уточняется, что Баканов уже провёл беседу со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил. С ней он обсудил практические шаги стратегического партнёрства между двумя странами.

«Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Баканов довёл до американской стороны ряд стратегических посланий Зеленского.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить