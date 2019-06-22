Полиция Британии проверила сообщения о криках в доме Бориса Джонсона

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Сотрудники правоохранительных органов Великобритании проверили сообщения о женских криках, которые, как утверждают СМИ, доносились из расположенного на юге Лондона дома кандидата на пост премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
Полиция Британии проверила сообщения о криках в доме Бориса Джонсона
  • Reuters

«Полицейские прибыли на место, поговорили со всеми жильцами, которые оказались в порядке и в безопасности. Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было», — говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Как уточняет The Guardian со ссылкой на свидетелей произошедшего и соответствующую аудиозапись, политик повздорил со своей сожительницей — 31-летней Кэрри Саймондс.

Ранее стало известно, что бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава МИД страны Джереми Хант вышли в финал гонки за пост премьера.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что Джонсон отлично бы справился с обязанностями главы правительства.

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