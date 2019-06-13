Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы Консервативной партии
- © Global Look Press
Как сообщается, из гонки выбыли три кандидата: бывший представитель Минфина при палате общин Марк Харпер, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.
Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы нужно будет набрать не менее 10% голосов.
Ожидается, что процесс выборов завершится во второй половине июля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае его избрания.
7 июня Тереза Мэй объявила об отставке с должности лидера консерваторов. Она продолжит возглавлять правительство, пока не изберут преемника.