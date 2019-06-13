Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы Консервативной партии

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон получил наибольшую поддержку в первом туре голосования депутатов-консерваторов по выборам лидера партии, информирует Sky News.

Как сообщается, из гонки выбыли три кандидата: бывший представитель Минфина при палате общин Марк Харпер, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.

Участникам второго тура 18 июня для продолжения борьбы нужно будет набрать не менее 10% голосов.

Ожидается, что процесс выборов завершится во второй половине июля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае его избрания.

7 июня Тереза Мэй объявила об отставке с должности лидера консерваторов. Она продолжит возглавлять правительство, пока не изберут преемника.