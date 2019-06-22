Управление ООН по правам человека оставит представителей в Венесуэле

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в эфире телеканала TV Venezuela сообщила, что управление ООН по правам человека и власти Венесуэлы договорились о постоянном присутствии специалистов организации в стране.

«Впервые в стране останутся представители Управления по правам человека. Мы договорились, что маленькая группа из двух специалистов Управления ООН по правам человека будет находиться здесь», — цитирует ТАСС Бачелет.

Она сообщила, что представители ООН будут «оказывать техническое содействие, но самое главное — продолжать следить за ситуацией в области соблюдения прав человека», и добавила, что команда организации «будет иметь полный доступ к центрам, где находятся задержанные».

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро, комментируя визит Бачелет в Венесуэлу, отметил, что он «был успешным для всей Венесуэлы и системы международного права».