Мадуро рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал о визите верховного комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет в Венесуэлу.

«Сегодня во время визита Мишель Бачелет мы сделали первый шаг к сближению между венесуэльским государством, венесуэльским обществом для развития отношений в области прав человека, мы продвигаемся вперед», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его мнению, «этот визит был успешным для всей Венесуэлы и системы международного права».

В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.

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