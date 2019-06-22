Мадуро рассказал о визите верховного комиссара ООН по правам человека

Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал о визите верховного комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет в Венесуэлу.

«Сегодня во время визита Мишель Бачелет мы сделали первый шаг к сближению между венесуэльским государством, венесуэльским обществом для развития отношений в области прав человека, мы продвигаемся вперед», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его мнению, «этот визит был успешным для всей Венесуэлы и системы международного права».

В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.