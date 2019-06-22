В Мексике погибли четыре человека в результате вооружённых нападений

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В районе мексиканского города Гвадалахара были совершены четыре вооружённых нападения. Об этом информирует Excelsior.

Отмечается, что нападения произошли почти одновременно в муниципалитетах Сапопан и Тлахомулько.

Как уточняется, в результате столкновений погибли два сотрудника местной полиции.

Кроме этого погибли двое нападавших, ещё троих доставили в прокуратуру.

В апреле сообщалось, что в городе Минатитлан на юге Мексики неизвестные открыли стрельбу по посетителям бара, отмечавшим семейное торжество. В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.

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