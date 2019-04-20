В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек

В городе Минатитлан на юге Мексики неизвестные открыли стрельбу по посетителям бара, отмечавшим семейное торжество. В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.

Reuters

Об этом сообщает La Jornada. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 19 апреля. Вооружённые лица искали в баре определённого человека, но в результате открыли стрельбу по всем присутствующим. По свидетельствам очевидцев, стрелявшие использовали посетителей в качестве живого щита. Один из пострадавших был доставлен в местную больницу с серьёзными ранениями. В феврале четверо вооружённых мужчин застрелили пять человек в баре мексиканского города Канкун.