В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек

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В городе Минатитлан на юге Мексики неизвестные открыли стрельбу по посетителям бара, отмечавшим семейное торжество. В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребёнок.
В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек
  • Reuters

Об этом сообщает La Jornada.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 19 апреля.

Вооружённые лица искали в баре определённого человека, но в результате открыли стрельбу по всем присутствующим.

По свидетельствам очевидцев, стрелявшие использовали посетителей в качестве живого щита.

Один из пострадавших был доставлен в местную больницу с серьёзными ранениями.

В феврале четверо вооружённых мужчин застрелили пять человек в баре мексиканского города Канкун.

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