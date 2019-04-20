В Мексике в результате стрельбы в баре погибли 13 человек
- Reuters
Об этом сообщает La Jornada.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 19 апреля.
Вооружённые лица искали в баре определённого человека, но в результате открыли стрельбу по всем присутствующим.
По свидетельствам очевидцев, стрелявшие использовали посетителей в качестве живого щита.
Один из пострадавших был доставлен в местную больницу с серьёзными ранениями.
В феврале четверо вооружённых мужчин застрелили пять человек в баре мексиканского города Канкун.