В Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны прошла акция «Свеча памяти»

У мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне прошла акция «Свеча памяти», которая приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в акции приняли участие российские дипломаты и члены их семей, представители минобороны по военно-мемориальный работе в США, юнармейцы.

«Я призываю всех почтить память наших соотечественников, наших предков и поставить ваши свечи в память о тех, кто отдал жизни», — сказал советник-посланник Сергей Кошелев.

Ранее сообщалось, что Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.