В Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны прошла акция «Свеча памяти»
Отмечается, что в акции приняли участие российские дипломаты и члены их семей, представители минобороны по военно-мемориальный работе в США, юнармейцы.
«Я призываю всех почтить память наших соотечественников, наших предков и поставить ваши свечи в память о тех, кто отдал жизни», — сказал советник-посланник Сергей Кошелев.
Ранее сообщалось, что Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.