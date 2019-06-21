Эксперт оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки

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Африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки.
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России со странами Африки
  • РИА Новости

«Сегодня торговые войны охватили значительную часть стран мира, однако из этого глобального противостояния страны Африки исключились естественным путём», — заявил он.

По его словам, предложения России создавать совместные проекты и бизнес-структуры могут сработать как дополнительный стимулирующий фактор, но очень многое будет зависеть от способности и готовности африканских лидеров принимать ответственные решения.

«Проходящая сейчас в Москве конференция «Россия — Африка» — это подготовка к глобальному саммиту, который пройдёт осенью в Сочи», — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что к октябрю всё может оформиться в конкретные контракты на межгосударственном и деловом уровне.

Ранее Newinform сообщало, что на Петербургском международном экономическом форуме прошла панельная сессия «Россия — Африка».

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