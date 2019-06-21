В МИД Ирана заявили о намерении симметрично отвечать на шаги США
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«Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважение и обороной на агрессию», — написал он в Twitter.
Ранее в Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».
В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».
Инцидент произошёл 20 июня.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.