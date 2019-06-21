В МИД Ирана заявили о намерении симметрично отвечать на шаги США

Иран будет давать симметричные ответы на все действия Соединённых Штатов. Такое мнение выразил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважение и обороной на агрессию», — написал он в Twitter.

Ранее в Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

Инцидент произошёл 20 июня.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.