В МИД Ирана заявили о намерении симметрично отвечать на шаги США

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Иран будет давать симметричные ответы на все действия Соединённых Штатов. Такое мнение выразил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
В МИД Ирана заявили о намерении симметрично отвечать на шаги США
  • © Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважение и обороной на агрессию», — написал он в Twitter.

Ранее в Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления Вашингтона. Со своей стороны, американский лидер Дональд Трамп на фоне ситуации со сбитым американским беспилотником заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку».

В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

Инцидент произошёл 20 июня.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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