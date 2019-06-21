В Совфеде прокомментировали заявление Земана по Крыму

Член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, который призвал Украину и мировое сообщество признать российский Крым.

Как считает сенатор, все в Европе прекрасно знают, что полуостров по праву находится в составе России.

«Просто одни об этом говорят откровенно, а другие — нет, одни хотят нормальные отношения с Россией иметь, а другие — нет. Земан — тот руководитель государства, который действительно желает, чтобы в Европе воцарились мир и спокойствие», — отметил Цеков.

Ранее Земан заявил, что санкции не подействовали на Россию, и призвал их отменить.

Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Большинство избирателей поддержали вхождение полуострова в состав РФ.