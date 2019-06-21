Япония выразила протест России из-за инцидента с Ту-95МС

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Министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил, что Москве по дипломатическим каналам был заявлен протест в связи с инцидентом с двумя российскими бомбардировщиками Ту-95МС.
Япония выразила протест России из-за инцидента с Ту-95МС
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Тот факт, что нарушение воздушного пространства произошло дважды за один день, вызывает сожаление. Российской стороне был заявлен протест по дипломатическим каналам», — цитирует японского министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Японии анализируют сложившуюся ситуацию и пока не готовы принимать ответные меры, но заявляют о недопустимости подобных инцидентов.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана.

В российском ведомстве также уточнили, что российские бомбардировщики на некоторых этапах сопровождали японские истребители F-2 и F-15.

20 июня агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии передавало, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны.

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